Fast ein halbes Jahrhundert gab es in den USA eine bundesweite Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Nun kippte der Supreme Court diese. Jeder US-Bundesstaat kann in der hochsensiblen Thematik eigene Gesetze festlegen. In mehreren Staaten gelten schon jetzt Gesetze, die die Schwangerschaftsabbrüche massiv einschränken, einige weitere dürften nun folgen.



Die gesellschaftlichen Folgen dieser "Entscheidung zurück" sind noch nicht annähernd abzuschätzen – zweifellos werden sie aber tiefgreifend sein: In einem ohnehin stark ausgefransten Land wird unterschiedliche Gesetzgebung weiter spalten.