Jetzt ist schon wieder was passiert. Innerhalb von nur drei Wochen hat jetzt der dritte ÖVP-Landeshauptmann die Öffentlichkeit mit einem persönlichen Statement überrascht. Nach Hermann Schützenhöfer aus der Steiermark und dem Tiroler Günther Platter hat der Vorarlberger Markus Wallner kundgetan, dass er sich vorübergehend aus der Politik zurückzieht.

Ob Wallner nach einer Auszeit wieder ins Landhaus zurückkehrt oder ob es ein Rücktritt auf Raten ist, steht in den Sternen. Den überraschenden Schritt hat der Vorarlberger nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen vollzogen. Sein Arzt habe ihm dringend geraten, sich über den Sommer eine Auszeit zu nehmen. In der Zwischenzeit führt Wallners Stellvertreterin, die Landesstatthalterin, die Amtsgeschäfte.