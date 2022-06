Klimakrise, Energiewende – war da nicht irgendetwas? Nachdem die Bundesregierung die als klimapolitisches Filetstück gefeierte CO 2 -Bepreisung bereits in den Herbst verschoben hat und auch Vorbereitungen treffen lässt, das „endgültig“ abgeschaltete Kohlekraftwerk in Mellach wieder ans Netz zu nehmen, werden nun auch Stimmen lauter, die im Land gerne die Ausbeutung von Schiefergasvorkommen verwirklicht sehen möchten. Ein Jahrzehnt nachdem die OMV entsprechende Umsetzungspläne für das als energieintensiv und klima- und landschaftsschädigend geltende Fracking-Verfahren beerdigt hat, wird das Thema wieder diskutiert.