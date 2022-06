Morgen, Dienstag, soll es erstmals soweit sein: Ein Flugzeug mit 30 illegal eingereisten Flüchtlingen an Bord hebt in Großbritannien ab – Destination Kigali. Am Wochenende hatte sich die britische Regierung noch rasch die Zustimmung des High Court geholt, alles rechtens also: Wenn die heutige Berufung nicht durchgeht, dann werden ab nun Menschen, die das Vereinigte Königreich als Ziel ihrer Flucht haben, nach Ruanda abgeschoben. Egal, woher sie kommen. In Ruanda, einem der dichtest besiedelten Länder weltweit, können sie dann bleiben, wenn der Asylantrag positiv ausfällt. Win-win, zumindest für die Regierungen der beiden Länder.