Glücklich ist, wer nicht auf ein Auto angewiesen ist, das mit Benzin oder Diesel betrieben wird. Die Spritpreise übersprangen dieser Tage die alte Rekordmarke (Benzin) oder kratzen an ihr (Diesel). Dass dies noch nicht den üblichen Aufschrei provozierte, mag daran liegen, dass Preise (nicht nur jene an der Tankstelle) ohnehin Dauerthema sind, die Wettbewerbshüter den Markt bereits auf unlautere Methoden durchleuchten und die Politik schon Entlastungspakete schnürte und weitere in Vorbereitung sind.