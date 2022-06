Für mich ist der erneute operative Eingriff recht einfach erklärbar. Es war bekannt, dass Marc Marquez’ Oberarm eine Fehlstellung von nahezu 30 Grad gehabt hat. Und so war es ihm einfach nicht möglich, die Leistung abzurufen, die wir alle von ihm kennen. Biomechanisch war es ihm einfach nicht möglich, der alte Marc zu werden. Und jetzt war für ihn der Augenblick gekommen, unter Umständen auch der letztmögliche, noch einmal eine Operation über sich ergehen zu lassen. In weiterer Folge rechnet er damit, eine entsprechende Rehabilitation einzukalkulieren und wieder seine Qualitäten abrufen zu können. Die Operation ist nach Auskunft der Ärzte gut verlaufen. Marc muss sich nun in Geduld üben. Er darf in keinem Fall ein Comeback zu früh anzugehen. Das haben auch die Ärzte gesagt. Wenn er sich nicht die Zeit nimmt, die er braucht, wird auch die vierte OP nicht viel ändern.