Die Älteren werden sich erinnern: Es gab einmal eine Bank, die das Land Kärnten fast in den Ruin stürzte. Aus vielen Gründen. Einer, der am Ende zum Problem wurde: Das Land bediente sich eines lausigen Beraters. Dieser wollte gemeinsam mit Politikern in die eigene Brieftasche wirtschaften, übersah dabei den eigentlichen Beratungsauftrag und machte nicht auf den Mühlstein der Landeshaftungen aufmerksam. Nachzulesen ist dieser Kriminalfall unter den Stichwörtern Martinz, Haider, Birnbacher - oder nachzuhören in diesem Delikt-Podcast.