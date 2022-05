Immer wenn Boris Johnson in der Bredouille steckt – und das ist nicht selten – lässt er einen bunten Ballon aufsteigen, dem dann alle interessiert nachschauen, wie die Katzen einem Lichtpunkt.

Jetzt wird's gerade wegen „Partygate“ etwas eng für den britischen Premier, also zieht er eines der alten Brexit-Märchen wieder aus dem Zauberhut: Die stolzen Briten könnten nun endlich zu „ihren“ Maßeinheiten zurückkehren. Gewicht wieder in Unzen und Pfund, Entfernungen in Yards und die „Mail on Sunday“ berichtet gar, dass endlich wieder die Krone auf die Pint-Gläser dürfe, „18 Jahre, nachdem die EU das verboten hat“.