In keinem Land der Welt gibt es derart viele Schul-Massaker wie in den USA und in keinem (zivilisierten) Land der Welt sind die Waffengesetze so locker wie dort. Unter 21 darf man in den Staaten nicht einmal eine Bierflasche in die Hand nehmen, aber Halbwüchsige können sich halbautomatische Waffen locker im Internet bestellen.