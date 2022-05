Knapp 224 Millionen Euro schütten Bund und Länder heuer an Parteien und Klubs aus. Allein der Volkspartei kommen so 78 Millionen Euro an Steuergeld zugute – 43 Euro und 50 Cent pro Person, wenn man es auf ihre über 1,78 Millionen Wählerinnen und Wähler bei der letzten Nationalratswahl rechnet.