Wer mit offenen Augen durch Wien spaziert, sieht sie an allen Ecken und Enden: Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen, die ohne Parkschein abgestellt sind. In der Innenstadt wimmelt es von zumeist schwarzen SUVs. So manches Luxushotel ist derzeit ausgebucht - zumindest bis Juni. Dann wollen einige der Gäste an die Côte d’Azur weiterreisen.