War es ein weiteres Hoppala aus präsidialem Munde oder eine bewusst gesetzte Formulierung, die kurz darauf ebenso bewusst wieder verschleiert wurde? US-Präsident Joe Biden sagte bei seinem Besuch in Japan, sollte China seine Hand nach Taiwan ausstrecken, würden die USA den Inselstaat auch militärisch verteidigen. Das saß, die wütende Antwort aus Peking ließ nicht lange auf sich warten. Bisher hatten die USA die Formulierung benutzt, man werde Taiwans Verteidigungsfähigkeit unterstützen; also ähnlich wie im Falle der Ukraine in Form von Waffenlieferungen oder sonstiger Hilfestellung.