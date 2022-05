Ein Clash ist, wenn’s tscheppert. So heißt die englische Punkband, die Anfang der 80er das Lied "Should I stay or should I go" herausbrachte. Es wurde zwar für eine Jeans-Werbung hitverdächtig vermarktet, aber noch nie für die Kandidatur eines hochsemestrigen Staatsoberhauptes, noch nie für die Legierung von Punk und Kaunertal. Der Song hat diese Woche als Kennmelodie eines Videoclips auf der Plattform TikTok Spekulationen befeuert. Es zeigte Alexander Van der Bellen in polierten Posen zu den hämmernden Klängen von The Clash. Am Bildrand prangte die Aufschrift "Der Kandidat". Das Ganze war handwerklich sehr gekonnt und erinnerte stilistisch an die digitale Graswurzel-Kampagne zur Hofburg-Wahl vor sechs Jahren. Das Video roch ganz nach Abschiedsnummer der Agentur des VdB-Beraters Lothar Lockl, nunmehr Chef im ORF-Stiftungsrat. Es roch nach selbstironischem Startschuss für die Wiederkandidatur. Es wurde auch Zeit.