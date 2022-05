Eine Studentin wurde vergangenes Wochenende im Grazer Stadtpark in die Büsche gezogen und beinahe vergewaltigt. Anderes Schreckensszenario: Aufwachen, sich komplett benommen fühlen und nicht wissen, was passiert ist. Vielleicht fehlt das Geld, vielleicht die Kleidung – der Filmriss macht ein Erinnern unmöglich. Opfer von K.O.-Tropfen schämen sich. Sie gehen selten zur Polizei. Was können sie auch beweisen?