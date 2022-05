50 Fachleute fordern in einem offenen Brief eine offene Neutralitätsdebatte. Ob diese Debatte in eine Vervielfachung des Heeresbudgets oder gleich in einen Nato-Beitritt münden soll, bleibt dabei offen. Hat sich Österreichs geopolitische Lage verändert, sind wir näher an Russland gerückt? Plötzlich nicht mehr von einem Sicherheitskordon von Nato-Staaten umgeben?