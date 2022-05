In diesen fordernden Zeiten ist es erstmals geglückt, das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße abzubilden. Es sieht wie ein Produkt von Dunkin‘ Donuts aus. Angesichts der galoppierenden Inflation muss man sich fragen, ob es nicht nur Materie verschlingt, sondern auch Geld?

Alles wird teurer: drei Euro für die Butter, für den Fenchel vier, jedes Tanken führt zu einem Herzrasen, und mit den Energierechnungen werden Sparstrümpfe kollabieren. Dabei ist der Wert der Dinge nicht gestiegen, nur ihr Preis. Das Geld ist auch nicht weg, es hat nur jemand anderes – zum Beispiel ein paar Spitzensportler. Hundertdreissig Millionen Dollar hat Lionel Messi im vergangenen Jahr verdient, täglich so viel wie eine ungelernte Hilfskraft in zwanzig Jahren.