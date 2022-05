Österreich ist ein seltsames Land. In Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark weht ohne Unterlass der Wind, wohingegen in den übrigen Bundesländern fast Dauerflaute herrscht. So könnte man es zumindest annehmen, sucht man eine Erklärung dafür, warum 97 Prozent aller Windräder in den östlichen drei Bundesländern stehen, während der Westen statt auf Klima- auf Windkraftneutralität zu setzen scheint.

Natürlich herrscht die West-Flaute in Wahrheit nicht in meteorologischer Hinsicht, sondern lediglich ausbautechnisch. Die merkwürdige Verteilung der Windräder erzählt von einer allzu österreichischen Einstellung: Windkraft ja, aber nicht bei uns!