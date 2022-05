Russlands Überfall auf die Ukraine hat in Europa viel bewirkt, meistens Dinge, die Präsident Putin genau gar nicht wollte. In der wirtschaftlichen Antwort auf den Angriff ist die EU geeint wie lange nicht, auf militärischer Ebene erlebt die Nato einen ungeahnten Höhenflug. Wie von Zauberhand erhöhen sich die Militärausgaben der Mitglieder und aller anderen auch – darin hatte sich seinerzeit Donald Trump beinahe die Zähne ausgebissen. Finnland und Schweden sind mit Vollgas auf dem Weg in die Mitgliedschaft; je mehr Putin drohte, desto größer wurde die Zustimmung in der Bevölkerung. Beide Staaten hatten aber auch schon bisher eng mit der Nato zusammengearbeitet.