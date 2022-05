Es empört und findet ebenso Verständnis und Zuspruch – das Umfrageergebnis, nach dem knapp 60 Prozent von 24.000 befragten 16- bis 25-Jährigen „auf keinen Fall“ Österreich bei einem Angriff verteidigen wollen. Briefschreiberin Alice Schwarzer, die die Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert, wird da vielleicht zustimmend nicken. Wie eine Leserin, die schrieb, sie wolle ihre Söhne nicht als Helden an der Front sehen. Andere spötteln, dass die Mehrheit immer noch Genderfragen wichtiger einstufe als Landesverteidigung. Andere verweisen auf Finnland, wo vier von fünf Finnen an Maßnahmen zur Landesverteidigung teilnehmen wollen. Aber Österreich habe keine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland, eine andere Geschichte und deshalb dürfte den Jungen kein Vorwurf gemacht werden. Im Gegenteil, es sei vernünftig, dass sie Österreich nicht verteidigen würden, da sie aufgrund des desaströsen Zustandes des Heeres Kanonenfutter wären, schreibt ein Leser.