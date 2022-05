Gerüchten zufolge muss manch einer hart arbeiten, um Erfolg zu haben. Bei mir ist das anders: Ich werde vom vollen Erfolg vollständig verfolgt. Also – nein, natürlich nicht ich persönlich. Davon kann keine Rede sein. Aber der Erfolg ist mir doch so nahe, dass er zwar nie in Reich-, aber stets in Hörweite ist. Er begegnet mir auf Schritt und Tritt, in Wort und Schrift, auf WhatsApp, Facebook, Insta, Twitter und überall, wo man mich ungestört in- und deformieren kann.