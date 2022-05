Dutzend (Griechisch dódeka, Latein duodecim, Englisch dozen, Französisch douzaine) bezeichnet eine Stückzahl von zwölf. Zwei Dutzend sind nach Adam Riese somit 24. So viele Schüler und Schülerinnen haben vorgestern am ersten Tag der Zentralmatura in Griechisch maturiert. In ganz Österreich. Ebenfalls zwei Dutzend Jugendliche erzählten mir, auf Deutsch natürlich, bei einem Kinderrechte-Workshop, dass sie vor dem Läuten der Schulglocke um 8.00 Uhr an dem Tag schon in einer anderen Sprache als Deutsch geredet hatten. 24 in einer einzigen Schulklasse im 21. Wiener Gemeindebezirk!