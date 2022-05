Ein Enkerl in Geldnot, die Tochter braucht nach einem Verkehrsunfall unverzüglich Geld für die Kaution oder die kürzlich auf Social Media gefundene große Liebe sitzt im Sondereinsatz in Kabul finanziell auf dem Trockenen. Die Geschichten, die Betrüger am Telefon oder im Messenger vorgaukeln, sind oft dramatisch. Manchmal kommen sie aber auch ganz bodenständig als Handwerker oder Polizisten getarnt ins Haus und schaffen es, mit perfiden Tricks ordentlich Geld abzuknöpfen.