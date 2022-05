Wirtschaftswende, Verkehrswende, Ernährungswende, Energiewende“. Werner Kogler redete sich auf dem Bundeskongress der Grünen in Fahrt: Die Wendehälse dürften in der Zeitenwende nicht ungestraft davonkommen. Ein Untersuchungsausschuss müsse her. Es sei ungeheuerlich, dass jene, die Österreich die Abhängigkeit vom russischen Gas eingebrockt haben, jetzt die Bemühungen der Energieministerin blockieren.