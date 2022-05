Vorarlberg war lange Zeit das bessere Österreich. Das Bundesland, kleiner als anderswo Bezirke, war und ist in vielem groß und seiner Zeit voraus. Die Verwaltung reformierte sich ohne kakanische Fesseln. Es war die am frühesten entwickelte Industrieregion. Kein Zufall: Industria, der Fleiß, das Schaffa. Es verband sich mit dem geistig und geografisch Offenen. Mikrokosmos und Weltmarkt, die Zumtobels und Doppelmayers wiesen den Weg. Man dachte früh modern, in der Architektur ebenso wie in der Ökologie. Vorarlberg war die erste Region Europas, die mehr regenerative Energie erzeugte, als dort verbraucht wurde. Ökostrom ist hier ein Exportgut wie das Handwerk, der Bergkäse oder die Edelbrände. Das Lob des Ländle ließe sich episch fortsetzen.