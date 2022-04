Seit bald drei Jahrzehnten schleppt Österreich im Kofferraum der unerledigten Agenden eine verdeckte Neutralitätsdebatte mit. Denn „eigentlich“ haben wir uns als EU-Mitglied zur Teilnahme am westlichen Wertebündnis entschlossen. Wenn wir zugleich in der davor gültigen Fassung immerwährend neutral bleiben wollen, dann ist das ziemlich doppelbödig und auf Sicht unhaltbar. Dass uns die Politik in ihrer Schönsprech-Dauerwerbesendung vor dem EU-Beitritt das Gegenteil vorgaukelte, war schon damals lächerlich und ist heute eine der Erbsünden auf diesem Gebiet.