So sieht sie also im Mai aus, die Normalität, die so viele im März ultimativ gefordert haben. Willkommen zurück, lange nicht mehr gesehen. Das Wetter ist schön (halbwegs). Zeit, sich Gedanken über den Urlaub zu machen. Einen Urlaub wie früher. In (fast) allen Bereichen sind die Masken gefallen. Die Gültigkeit der Impfzertifikate ist automatisch verlängert. Es ist so, scheint es manchmal, als wäre nie etwas gewesen, als hätten wir in Österreich nicht eine Sieben-Tage-Inzidenz von 491,9. Nur zur Erinnerung: Da hätten wir zu Beginn der Pandemie nicht nur über Lockdowns diskutiert, sondern über die Absperrung ganzer Landstriche. Die Einschätzung, was akzeptabel und normal ist, hat sich verändert.