Für Betroffene und in heimischen Unternehmen gilt sie seit jeher als Problemkind in Scheckkartenformat – die Rot-Weiß-Rot-Karte. Was die Politik 2011 als Vorzeigeprojekt präsentiert hatte, sollte Österreich unwiderstehlich für hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten machen. Doch beinahe unüberwindbare Hürden bei Ausbildung und in Aussicht gestelltem Einkommen neben monatelangen Bearbeitungszeiten bescherten der Karte wenig Attraktivität.