Am Ruf der „Besten im Westen“ hat die in Vorarlberg seit jeher regierende ÖVP jahrzehntelang gearbeitet, nun verspielt sie ihn innerhalb weniger Tage durch Sturheit, Uneinsichtigkeit und Arroganz. Denn nicht nur ÖVP-Mitglieder und -Wähler sind irritiert wegen der Vorgänge im Vorarlberger Wirtschaftsbund, die Bevölkerung insgesamt erträgt es schwer, wenn Politiker sich nicht an Regeln halten.