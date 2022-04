Dieser Krieg ändert alles. Er ist in seinen Auswirkungen längst schon entgrenzt. Er schneidet tief ins Alltagsleben, weckt Existenz- und Verlust-ängste, hebt Gewissheiten auf und formatiert das politische Denken neu. Was galt, gilt über Nacht als hinfällig. Begriffe wie Tapferkeit oder Heldenmut, eben noch pinzettenpflichtiges Vokabular, sind plötzlich diskurstauglich. Ein neues Ethos der Wehrhaftigkeit geht um, geboren aus der Erkenntnis, dass den Frieden nur sichert und bewahrt, wer ihn im Ernstfall auch zu verteidigen vermag. Bündnisfreie wie Finnland und Schweden wenden sich der Nato zu, die neutrale Schweiz lotet Möglichkeiten einer engeren Partnerschaft aus, nur Österreich zieht den Verbleib in der Scheinwelt vor, dem Hauptwohnsitz.