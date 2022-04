Auf der Wiese sitzen und mit einer Studienkollegin tratschen, vor sich dicke Wälzer, die darauf warten, studiert zu werden. Ein anderer Kollege zischt am Rad vorbei und grüßt. Weiter vorne ein Plakat mit der Einladung zur Party in dem berühmt-berüchtigten Studenten-Lokal ums Eck. Es sind Bilder, die Unbeschwertheit vermitteln, Leichtigkeit, Freude am Leben.