Jetzt heißt er also „Gott+“. Zumindest bei der Katholischen jungen Gemeinde Deutschlands (KjG), die auf ihrer Bundeskonferenz diese Änderung beschlossen hat. Im Gegensatz zu Gott mit Stern. Für Gott* hat sich zuvor die Katholisch Studierende Jugend entschieden. Nein, da sind keine Kabarettisten am Gender-Werk. Den jungen Katholiken sind Plus und Stern eine Herzensangelegenheit. Da geht es um einen Schlussstrich unter Vorstellungen von Gott als ein alter, weißer Mann mit langem Bart. Natürlich geht es auch um geschlechtergerechte Sprache, geschlechtliche Vielfalt, vor allem um vielfältige Gottesbilder, die die jungen Katholiken künftig schriftlich und mündlich durch ein + darstellen wollen. Das Plus soll zeigen, dass in Gott „so viel mehr steckt, als wir vielleicht begreifen können“, erklärt die Bundesvorsitzende der KjG.