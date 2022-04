Ganz so plump, wie es der "anonyme Unternehmer" eidesstattlich andeutet, wird es wohl nicht gewesen sein: Dass der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner Betriebsgenehmigungen des Landes als Gegenleistung für Inserate in der Wirtschaftsbundzeitung verspricht, ist selbst hierzuländle schwer vorstellbar. Aber das macht die jüngste Parteifinanzierungsaffäre in der ÖVP nicht besser.