Warum der Journalismus in Gefahr ist, zeigt sich am Fall Assange sehr deutlich. Wenn die Vereinigten Staaten damit durchkommen, einen Australier, der auf europäischem Boden arbeitete, hinter Gittern zu bringen, dann ist ein neues Niveau in der Bedrohung der Pressefreiheit erreicht. Die britische Justiz hat nun formell die Auslieferung genehmigt. Assange droht somit lebenslange Haft – dafür, dass er Dokumente veröffentlichte, die belegten, wie US-Soldaten im Irak unschuldige Zivilisten getötet haben.