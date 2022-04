Es war keine Gedankenübertragung. Nahezu zeitgleich haben sich Kai Diekmann und der Autor dieser Zeilen am Osterwochenende die Laufschuhe angezogen. Der ehemalige Chefredakteur der "Bild"-Zeitung absolvierte in Usedom an der Ostsee seinen Osterlauf, ich umrundete den Packer Stausee. Im anschließenden Telefonat ging es freilich nicht um mehr Tempo beim Joggen, eher um mehr Inhalt in der Politik. Ich selbst hatte Diekmann im Frühjahr 2017 am Traunsee zu Donald Trump, den er als einziger europäischer Journalist getroffen hatte, und die Zukunft des Journalismus ("unser Geschäftsmodell ist nicht Papier, sondern Journalismus") interviewt.



Diekmann hat den Kanzler in den letzten zehn Tagen nicht nur nach Kiew zu Selenskyj und Klitschko, sondern auch zu Putin nach Moskau begleitet. Auf eigenen Kosten, wie er betont. Beim eigentlichen Gespräch mit dem Kreml-Chef saß Diekmann im Vorzimmer, kein anderer europäischer Journalist hat Putin öfters interviewt als Diekmann. 2001 borgte Putin dem Bild-Mann sogar eine seiner Badehosen, um gemeinsam in Sotschi im Schwarzen Meer schwimmen zu gehen. Mit den Klitschkos ist der Deutsche seit Jahren befreundet.



Dass Nehammer nicht in Putins Falle getappt ist, es dem Kreml-Chef nicht gelungen ist, den Besuch propagandistisch auszuschlachten, sei auch das Ergebnis akribischer Vorbereitungen gewesen. Mit seinem Putin-Besuch schaffte es der Kanzler nicht nur auf die Titelseite der New York Times, sondern auch auf CNN und am Sonntagvormittag in die NBC-Sendung "Meet the Press", eine Art "Pressestunde" – nur mit potenziell 330 Millionen Zusehern. In dem neunminütigen Auftritt fiel Nehammer durch ein besseres Englisch auf als Werner Faymann, Sebastian Kurz, auch Christian Kern, ganz zu schweigen von Josef Pröll, Reinhold Mitterlehner oder Franz Fischler.



Diekmann stand dem Kanzler nicht nur bei dessen Trip nach Moskau und Kiew zur Seite, der ehemalige Chefredakteur der einflussreichsten deutschen Boulevardzeitung ist in gewisser Weise zum Chefberater der ÖVP aufgestiegen, zumindest dessen Firma "Storymachine". Seit Längerem berät der ehemalige Merkel-Sprecher Georg Streiter den Parlamentsklub im U-Ausschuss. Letzte Woche sickerte durch, dass die in Berlin angesiedelte PR-Firma auch der Bundespartei mit Rat und Tat zur Seite steht. Inhaltlich ist Diekmann, wie es einem guten Geschäftsmann eigen ist, nichts zu entlocken. Nur so viel: Helmut Kohl, dessen Trauzeuge Diekmann war, ließ sich von Gerd Bacher beraten, jetzt berät ein Deutscher einen Österreicher.



In Schweigen hüllt sich ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner, wenn man sie mit zwei hartnäckigen Gerüchten konfrontiert: dass die "Neue Volkspartei" zu ihrem alten Namen zurückkehren bzw. ihre Farbe ändern könnte. Die Einladung zum außerordentlichen Parteitag Mitte Mai in Graz ist, wie Delegierte berichten, in Türkis gehalten.



In Graz will die Bundespartei ein neues Kapitel aufschlagen und ein altes, die Ära Kurz, beenden. Geplant sind eine Rede des designierten Bundesparteiobmanns und dessen Wahl. Keine Leitanträge, keine langen Debatten, keine personellen oder statutarischen Änderungen. Wegen des Steirer-Balls am selben Abend in Wien, zu dem zahlreiche steirische ÖVP-Politiker fahren wollen, soll der Parteitag in der List-Halle zu Mittag über die Bühne gehen.



Ob Nehammer als neuer ÖVP-Chef neue Akzente setzen will, wenn ja, welche, bleibt abzuwarten. Nehammer stammt aus dem ÖAAB – wie seine engeren Vertrauten Johanna Mikl-Leitner, Wolfgang Sobotka und August Wöginger auch. Seinem engeren Zirkel gehören auch Kanzlersprecher Daniel Kosak und Flüchtlingskoordinator Michael Takacs an. Personell hat Nehammer den Schnitt zur Ära seines Vorvorgängers in jedem Fall vollzogen. Enge Kurz-Vertraute wie Bernhard Bonelli, Gerald Fleischmann, Johannes Frischmann, Kristina Rausch, Lisa Wieser, Axel Meister, Gernot Blümel haben das Kanzleramt oder die Bundespartei verlassen oder sind kaltgestellt worden. Die außenpolitische Beraterin Barbara Kaudel ist auf dem Sprung nach Paris, der außenpolitische Sprecher Etienne Berchtold geht nach Abu Dhabi. Von der Kurz-Mannschaft gehört nur noch Kabinettschef Markus Gstöttner zum Inner-Circle, von den Ministern am ehesten noch Integrationsministerin Susanne Raab.



Überlagert wird Nehammers Kür in knapp einem Monat vom russischen Blutbad in der Ukraine. Was den Kanzler besonders umtreibt, sind die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima in Österreich, insbesondere die Angst, dass die Stimmung kippen könnte, sollten die Preise davon galoppieren. Generell pflegt Nehammer einen weniger konfrontativen Zugang gegenüber der EU als Kurz, übrigens auch gegenüber der Türkei.