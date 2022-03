Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Guten Morgen, liebe Leserinnen, liebe Leser!



Was für ein Tag! Nato-Sondergipfel mit US-Präsident Joe Biden in Brüssel, EU-Gipfeltreffen, Trauer um die verstorbene ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright, ein „Titan der US-Geschichte“, wie sie gestern vom Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat gewürdigt wurde. Eine Frau, die mit ihrer Karriere und Geschichte als tschechisches Flüchtlingskind Vorbild für viele Frauen war. Und die noch kurz vor ihrem Tod Putin ausrichten ließ, die Souveränität der Ukraine akzeptieren zu müssen.



Spüren Sie sie auch? Eine Krisenmüdigkeit, die sich beim Blick auf zerbombte Häuser und nach Kommentaren von erschöpften Ärzten in Österreichs Spitälern nach einem sehnt: nach positiven Nachrichten, einem Ende der Pandemie und nicht nach neuen Corona-Maßnahmen, über die wir heute wieder ausführlich berichten. Therapeuten erklären, Krisenmüdigkeit und Erschöpfung nach zwei Jahren Pandemie seien verständlich. Da sei man eben nicht mehr krisenfit. Das Problem dabei? Dass Krisen oder Viren nicht darauf warten, bis wir wieder krisenfit sind. Also sollten wir uns, wie Zivilschutzorganisationen seit Wochen verdächtig oft fordern, auch auf den möglichen Krisenfall eines "Blackout" mit der entsprechenden Menge an Lebensmitteln, Wasservorräten oder einem batteriegetriebenen Radio eindecken? Ja, sollten wir. Aber wer will sich wirklich noch eine weitere Krise vorstellen!



Es reichen die aktuellen. Und diese sollten Mahnung sein, wie in unserem Interview Kanzler Karl Nehammer warnt. Eine seiner düsteren Prognosen: Putin wolle um jeden Preis gewinnen und die Ukrainer um jeden Preis ihr Land verteidigen.



Ein Albtraum die Vorstellung, wie viele Särge hinter diesem „Preis“ am Ende stehen werden. „Der Tod schleicht stets herum“ beschreibt Olia Fedorova in unserer heutigen Ausgabe die verzweifelte Lage in Charkiw.



Einen Tag ohne Krise wünscht Ihnen

Carina Kerschbaumer