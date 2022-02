Facebook

Shit(storm) happens. Vor allem, wenn man nicht Acht gibt, wer einem gegenübersitzt und vor allem: wenn man auf sich selbst nicht Acht gibt. Beiden Geboten bin ich am Sonntag in der ORF-Pressestunde mit Elke Kahr nur unzureichend nachgekommen. Man ist nicht unvorbereitet: Man überlegt sich im Vorfeld, wo ein Politiker oder eine Politikerin im öffentlichen Reden oder Handeln Raum geöffnet hat für kritisches Nachstoßen oder Anlass gab für Irritation. Das ist die übliche Versuchsanordnung, mit der man in ein solches Sendeformat geht. Man nimmt gleichsam spielerisch eine oppositionelle Haltung ein, ohne deshalb in Opposition zur Person oder ihrer Politik stehen zu müssen. Die Grazer Bürgermeisterin ist ein herzlicher, charismatischer Mensch, dieses Bild will man nicht hochmütig dekonstruieren, es ist aber auch keine journalistische Beurteilungskategorie, die zu Milde oder Harmonie verpflichtet.



Wir versuchten neben aktuellen Positionsfragen (Corona, Sideletter, Verkehr, Teuerung) vor allem zwei Punkte kritisch herauszuarbeiten. Zum einen: ob es da über das spektakulär erfolgreiche Role Model als engagierte Sozialarbeiterin und kommunale Verzichtsikone hinaus ein Bewusstsein für die neue, schwierige Verantwortungsebene gibt, für die Notwendigkeit, aus der alten Rolle in eine neue zu wechseln. Es geht um das politische Management der zweitgrößten Stadt. Die ersten stilistischen Gesten, die Kahr setzte und gekonnt inszenierte, hatten Zweifel an diesem Rollentransfer aufkommen lassen: Ob es die alten Besprechungszimmermöbel sind oder das Zurschaustellen des ehrenwerten Gehaltsverzichts, man gewann den Eindruck, dass Kahr gewillt war, das alte Markenprofil über das neue, hohe Amt zu stülpen. Das wäre eine geschickte Marketing-Strategie, obwohl die KPÖ das verpönte Wort nie in den Mund nehmen würde. Das kritisch zu hinterfragen, war nicht nur statthaft, meine ich, sondern journalistisch zwingend notwendig. Der unsachliche Verweis auf Haider und seine Selbstdarstellung als Almosen-Held konterkarierte diese Notwendigkeit. Es war Steuergeld, nicht seines.



Ebenso zwingend, und das war der zweite auszuleuchtende Bereich, war und ist das Geschichts- und Weltbild sowie das Anti-Europäische. Eine Funktionsträgerin der kommunistischen Partei muss man damit konfrontieren. Die Romantisierung Titos? Das jüngst entdeckte Massengrab aus 1945 mit 4000 Liquidierten ist nur eine Autostunde von Graz entfernt. Die Lenin-Büsten auf dem Schreibtisch des KP-Gesundheitsstadtrats? Jenseitig. Initiator des Roten Terrors. 250.000 Opfer, Unterkante. Der Kniefall vor dem weißrussischen Diktator durch den KP-Abgeordneten: abgründig. Sein Verbleib im Landtag: skandalös. Die Ächtung Gorbatschows als "Verräter am Sozialismus": ideologische Verblendung.



Das kann man, finde ich, nicht einfach sympathisch "wegmenscheln". Elke Kahr hat aber genau das geschafft. Dieser Vorwurf bleibt, an beide Seiten. Vielleicht gab es aber auch nur ein Missverständnis in der Versuchsanordnung: Da saß eben keine Politikerin – weil sie nicht als Politikerin rezipiert wird, sondern als jemand, der außerhalb des "Systems" und des "Establishments" steht, tabuisiert durch glaubhaft gelebtes Gutsein. Da verfängt weder Rollenkritik noch Ideologiekritik, schon gar nicht, wenn sie nicht in präziser, konkreter Nüchternheit vorgebracht wird. Und sie verfängt schon gar nicht, wenn es sich um eine linke Ideologie handelt, die man aus dem Abgedunkelten hervorholt und auf Populismen abklopft. Wer es mit tauglichen und weniger tauglichen Mitteln versucht, bekommt den Sturm und die Bruchlinie einer auseinanderdriftenden Gesellschaft zu spüren. Sie verläuft an der Demarkation zwischen Unten und Oben. Was wir als Phänomen unterschätzt haben: Elke Kahr ist das Unten, auch im hohen Amt. Wer am Bild in Ausübung seines Berufes kratzt, ist plötzlich selbst das Oben und wird dem "System" zugeschlagen, am besten dem rechten, männlichen und katholischen in einem.



Was an Erkenntnis und Nachdenkarbeit bleibt: Wenn man als Journalist aufklärerisch sein möchte und das Publikum in die Solidarisierung mit Machtinhabern treibt, hat man was falsch gemacht.



Mit unverstellter Besserungsabsicht