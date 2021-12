Der Offene Brief eines Impfgegners an Chefredakteur Patterer und die Antworten dreier Wissenschaftler darauf haben in unserer Leserschaft ein großes Echo hervorgerufen. Lesen Sie hier einige Auszüge aus den Reaktionen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leserbrief zu "Reden wir": Abonnent und Wissenschaftler im Diskurs, 13. 12.

Sehr geehrter Herr Wurm, was glauben Sie, möchten unsere Regierung und die der meisten anderen Länder, zusammen mit Ärzten, Wissenschaftlern, bezwecken, wenn Sie ihnen Lügen und Korruption vorwerfen? Sie meinen vermutlich, es solle ein autoritäres Regime errichtet werden. Mithilfe der Tatsache, möglichst viele Menschen mit einer Impfung zu schädigen? Wie sollte das gehen? Warum sollte ein Staat seine "gehorsamen", weil impfwilligen, Bürger krank machen wollen? Wie autoritäre Regime funktionieren, sehen wir ja in Ländern wie Brasilien oder Belarus: Regierungsfeindliche Äußerungen auf der Straße oder in öffentlich einsehbaren Foren würden Sie schnell in bedrohliche Situationen bringen: Schießereien, Gefängnis, Folter. Ist das bei uns der Fall?

Es ist auch entgegen Ihrer These wirklich kein Aufwand, im Internet nach Antworten zu suchen, nicht schwieriger, als Zeitung zu lesen. Nur: Im Internet finden Sie alles, Fakten, Lügen, Meinungen und Gegenmeinungen. Was davon stimmt, können Sie sich selbst aussuchen und das tun Sie ja offenbar auch. Aber reicht Ihre persönliche Expertise dafür aus? Bitte treten Sie von Ihrem "emotionalen Ausnahmezustand" kurz zurück, atmen Sie tief durch und überlegen Sie einiges noch einmal!

Und danke an die Redaktion, dass Sie versuchen, Ihre Leser anständig und faktenbasiert zu informieren, auch wenn Sie Gegenstimmen Raum geben!

Hella Kanzler, Graz