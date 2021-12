Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

"Wien ist anders", lautete einmal ein Imageslogan der Bundeshauptstadt. Zum Beispiel mischt sich in Wien das Grundösterreichische des Proporzes mit dem Machtausschluss der Opposition. So werden von Periode zu Periode eine Handvoll nicht amtsführende Stadträte um rund 9000 Euro brutto im Monat mitgeschleppt. Auf einen solchen Posten wird kommende Woche der ehemalige Landespolizeidirektor Karl Mahrer von seinem ÖVP-Nationalratssitz im Parlament ein paar hundert Meter weiter den Ring entlang ins Wiener Rathaus wechseln. Mahrer folgt als Wiener ÖVP-Chef auf Gernot Blümel, der sich zugleich mit dem finalen Rücktritt von Sebastian Kurz ebenfalls aus der Politik verabschiedet hat - per Facebook-Video: "Es war mir eine Ehre."