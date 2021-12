Facebook

Die E-Mails tragen Betreffzeilen wie „Corona, die andere Seite“, „Zwangsimpfung“, „Was ist los mit den Medien?“ oder „Impfpropaganda“. Was dann folgt, sind oft mehrere Absätze mit zahlreichen Fragezeichen und noch mehr Rufzeichen. Inkludiert sind meist der Vorwurf der „Einseitigkeit“ und der Hinweis auf „Experten“, die dringend zum Thema Corona, Impfen etc. in der Kleinen Zeitung zu Wort kommen müssten. Hin und wieder sind dann noch Links zu YouTube-Videos dabei, in denen etwa ein pensionierter Internist über seine Sicht auf die Corona-Pandemie spricht. Spoiler: Die Pandemie gibt es gar nicht. Warum solche Menschen mehr Kompetenz haben sollen als Wissenschaftler, die seit Jahren, Jahrzehnten an Viren forschen? Diese Gegenfrage bleibt meist unbeantwortet.