Im zweiten harten Lockdown Wie viele Autofahrten sind tatsächlich unumgänglich?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wie im März sieht es im zweiten Lockdown nicht mehr aus © (c) APA/WOLFGANG SPITZBART

Bemerkenswert: Nahm der Straßenverkehr im ersten harten Lockdown im März noch um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab, sind es nun im zweiten nur noch 30 Prozent weniger.



Das darf verwundern, stellten doch viele Arbeitgeber erfolgreich auf Home Office um. Es dürfte also weniger gependelt werden. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, zudem sollte der Bürger sich mit Besuchsfahrten tunlichst zurückhalten. Wie viele Ausfahrten sind tatsächlich unumgänglich? Verdachtsmoment: Auch was den Lockdown betrifft, trat vor alarmierenden Zahlen eine Art Krisenmüdigkeit ein (man muss es ja nicht gleich Schlendrian nennen).



Und: Das Verlangen der Österreicher, das eigene Auto in Betrieb zu nehmen war und ist enorm. Erhöhte NoVA für emissionsstarke Fahrzeuge dürfte daran wenig ändern. Zu gerne klettert man seit Jahren in SUV-Schlachtschiffe. Andererseits litt das Image der Öffis in Zeiten der Pandemie aus Angst vor einer Ansteckung merklich.



Eine ökologisch-pandemische Gemengenlage, die reichlich Fragen aufwirft.