Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Forderung nach „sozialer Distanz“ war uns von Anfang an nicht geheuer. Im Frühjahr, als wir diesen und viele weitere Ausdrücke unsanft erlernen mussten, verspürten nicht wenige Zeitgenossen eine Hemmung, so etwas überhaupt explizit auszusprechen. Zu sehr geht diese Handlungsanweisung wider unsere Natur. Denn der Mensch ist ein Herdentier, dessen Existenz sich erst in der Wärme der Gruppe, aber auch in ihrem Widerschein manifestiert.