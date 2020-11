Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die Wirklichkeit war nicht mehr verhandelbar. Um sie auch den Kleinrednern vor Augen zu führen, bot gestern der ORF vor der türkis-grünen Bekanntgabe des Lockdowns eine Phalanx an Spitalsärzten auf und rief sie in den Zeugenstand. Es ging um die Evidenz, die keinen Deutungsspielraum mehr lässt: In den Intensivstationen geht es mit den Kapazitäten und Kräften dem Ende zu. Eindringlich schilderten Experten den Ernst der Lage und machten so einen Ort anschaulich, auf den die Gesellschaft ungern ihre Blicke richtet. Die Berichte aus den Spitälern, ehe der Hammer niederging: Das war orchestriert, aber es war orchestrierte Wirklichkeit. Verstörend, dass sie so sichtbar werden muss, damit die Sorglosen sie als Wirklichkeit wahrnehmen und anerkennen.