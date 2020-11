Facebook

Der Regierung geht es wie Carlos Bonanno, auch Bonanno Pisano genannt, dem Erbauer des berühmten Turmes zu Pisa. Egal, wie fein ziseliert ihr Gesetzesbauwerk ist, die Menschen sehen nur die Schieflage. Den einen sind die Verordnungen viel zu hart, für die anderen kommen sie zu spät und sind zu lasch. Was soll die Regierung tun? Das unbekannte, aus Chinas Fledermäusen kommende Virus hat sie völlig überrascht. Niemand konnte damit rechnen, dass sich dieser heimtückische Erreger an keine Grenzkontrollen hält, einfach so die Insel der Seligen befällt und das Gesundheitssystem zum Entgleisen bringt. Wer konnte ahnen, dass diese Plage auftaucht und voll in uns reinkracht … Nein, Moment, wir befinden uns mitten in der zweiten Welle und hätten monatelang Zeit gehabt, uns vorzubereiten. Haben wir auch brav gemacht, aber woher sollte man wissen, dass sich das vertrottelte Virus an keine Verkehrsregeln hält und Ampeln ignoriert? Wer hätte gedacht, dass im Spätherbst auch noch die Jahreszeit in die falsche Richtung läuft?