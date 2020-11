Lock(down)angebote führten am Samstag zu dichtem Gedränge vor und in vielen Kaufhäusern, die nun wieder für mehrere Wochen schließen müssen. Solange jeder einzelne für sich eine Ausnahme macht, wird das große gemeinsame Ziel nie erreicht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Geschichte wiederholt sich. Man muss kein Virologe oder Simulationsforscher sein, um beim Anblick dieser Bilder sagen zu können: Den Höhepunkt der Neuinfektionen dürften wir wohl in zehn Tagen erleben. So lange die Warteschlangen vor den Geschäftskassen, so dicht das Gedränge in Möbelhäusern, Einkaufszentren und sonstigen Geschäften, die am Samstag ihren ersten und für längere Zeit letzten Weihnachts-Einkaufssamstag erlebten.