Schreib einfach, was du willst oder worüber du schreiben möchtest! – Das sagte mein Chefredakteur Hubert Patterer vor sieben Jahren, als er diese Kolumne in meine Hände legte. Das ist eine Pressefreiheit exorbitanten Ausmaßes und ich habe sie weidlich genützt. Ich erzählte vom Fasan Franzl, vom Insektensterben, von skurrilen Tattoos, vom Totengedenken etc.



Bisher etwa 350 mal war mir das erlaubt, ich wurde und werde dafür mit sehr freundlichen Leserreaktionen reichlich belohnt.

Nicht allen Kolleginnen und Kollegen geht es dermaßen gut. Vor allem, wenn sie in diktatorischen Systemen arbeiten und über Politik, Umwelt, Korruption oder Ähnliches schreiben. Der heutige „Writers in Prison Day“, vor vierzig Jahren vom Schriftstellerbund P.E.N. initiiert, erinnert an sie. 250 Journalisten kamen im Vorjahr in Haft, 36 verloren in Ausübung ihres Berufes ihr Leben. Das sind langjährige Spitzenwerte.



Es ist kein Zufall, dass diktatorische Systeme oder Machthaber zuvorderst die freien Medien angreifen. Mit Waffen und Einschüchterung oder mit verbaler Gewalt wie Donald Trump in den letzten vier Jahren. Sein Fake-News-Gebrüll galt der soliden bürgerlichen Presse. In Österreich, das ja keine Diktatur ist, geschieht das subtiler: Die jeweils an der Macht Befindlichen füttern Gratis- und Billigblätter mit Spitzenförderungen und einer Inseratenflut, dass sie dann genehme Berichterstattung erwarten dürfen.



Ein hoher Ex-Politiker hat mir glaubhaft geschildert, dass ihm der Chef eines besonders bunten Blatts eine konkrete Summe für günstige Berichterstattung genannt habe. – Er habe ihn „rausgeschmissen“ und war fortan in dem Massenblatt inexistent.