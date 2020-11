Facebook

Meine Frau war immer – nicht zuletzt wegen der Größe unserer Familie und des doch beschränkten Stauraums – eine mehr als beherzte Entsorgerin. So hat sie beispielsweise meine nur unwesentlich poröse Skibrille, die ich mir von meinem ersten Gehalt als Aushilfsbriefträger gekauft hatte, ohne weitere Umschweife zum Restmüll gegeben. Meinen Einwand, dass es vielleicht doch noch einmal einen Winter mit regulärem Schneefall geben würde, wischte sie mit dem harschen Einwand vom Tisch, dass ich 1998 zum letzten Mal Ski gefahren sei. Dafür hat sie in einem nostalgischen Moment meinen ersten Tennisschläger, ein edles Stück aus Holz der Firma Sirt mit einem goldenen Wappen über der Schlagfläche, im Kellerabgang aufgehängt. Immerhin würde sein Verkauf auf eBay auf einen Schlag 25 Euro in unsere Haushaltskasse spülen … Auch meine mehrere Kartons füllende Sammlung stark vergilbter Zeitungsartikel der letzten 30 Jahre über Erziehungsfragen konnte ich bislang erfolgreich verteidigen.



Andererseits konnte sie sich nie von einem riesigen, dunkelbraunen Holzkoffer trennen, der aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammt. Auf dem an der Innenseite angebrachten Etikett ist noch die Adresse meiner Schwiegergroßeltern zu lesen, darunter der Vermerk „Lexington, Virginia, USA“, wo ihr Sohn ein Auslandsjahr lang studierte. Jahrzehntelang war auch Astrid nicht wirklich klar, wie das weitere Schicksal dieses Erinnerungsstückes aussehen könnte.