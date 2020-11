Facebook

Leserbriefe zum Artikel „Impfstoff der Hoffnung“, 10.11.

Angesichts des offensichtlichen Durchbruchs in der Forschung nach wirksamen Covid-19-Impfstoffen hat die EU sich 300 Millionen Dosen vertraglich zugesichert. Österreich werden in Phase eins 6 Millionen Dosen mit Beginn des nächsten Jahres zur Verfügung gestellt. Jeder Impfkandidat muss innerhalb von drei bis vier Monaten zweimal mit dem Serum behandelt werden. Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn hat Anfang dieser Woche zusammen mit den Ministern der Bundesländer unter Bezug auf die Empfehlungen des Ethikrats festgelegt, welche Gruppen in der ersten Phase geimpft werden sollen. Weiters wurden für jedes Bundesland Impfzentren definiert, die unter „Hoheit“ des Roten Kreuzes sicherstellen, dass analog der Priorisierung die vulnerablen Bevölkerungsgruppen als erste mit der Impfung geschützt werden.

In Österreich hat die Regierung bis heute noch kein Konzept vorgelegt, wie auch hier eine „Massenimpfung“ – wenn ja, wo und durch wen – erfolgen könnte. Das Bekämpfen des Coronavirus kulminiert hierzulande mittlerweile zu einer mehr als grotesken „Veranstaltung“, in deren Verlauf jegliche Kontrolle über das Geschehen verloren gegangen ist. Herr Kurz, Herr Anschober, sorgen Sie zeitnah dafür, dass die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung auch mit einem Impfkonzept nachhaltig gesichert wird.

Dipl. Volkswirt Alfons Küsters, Krumpendorf