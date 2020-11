Kleine Zeitung +

Sporthilfe-Gala Warum es auch heuer Sportler des Jahres geben muss

Heute werden in Wien bei einer Gala ohne Zuschauer die Sportler des Jahres gekürt. In einem Jahr, in dem so wenig war wie gewohnt, wurde an der Wahl festgehalten. Und das ist auch gut so - nicht nur für den Sport, für den diese Gala sogar notwendig ist.