© APA/THOMAS RIEDER

Die abscheulichen Morde in Frankreich und in Wien an Menschen, die für eine liberale Meinungsäußerungsfreiheit eintreten bzw. für eine christliche Kultur stehen, zeugen von der Notwendigkeit einer verstärkten Bekämpfung des politischen Islam in seiner extremistischen Ausprägung. Zu Recht wird auf die Notwendigkeit der Mitwirkung muslimischer Organisationen, etwa der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), von Moscheenvereinen, Imamen und islamischen Religionslehrern hingewiesen. Nur mit Mitwirkung der Vertreter der großen Mehrheit der Muslime kann einer Radikalisierung einiger weniger erfolgreich begegnet werden, wobei diese meist nicht in ihrer lokalen Gemeinschaft, sondern im Internet erfolgt.