Ein kleiner Neid

Der Plan war eigentlich, die letzten unverbrauchten Urlaubstage an einem befreundeten Meer zu verbringen und sich von ihm was vorrauschen zu lassen, während die Sonne den Cappuccino warmhält.

Aber in einem Jahr, das einen keine Sekunde in Ruhe lassen kann, sitzt man dann stattdessen daheim und macht sich Sorgen um die ersten positiv getesteten Menschen, die man persönlich kennt. Da ziehen sich Tage, die eigentlich gerade kürzer werden, auf einmal ganz schön in die Länge.



Aber man hat ja eh zu tun: So ein Nachmittag zum Beispiel lässt sich ganz gut damit herunterbiegen, Tulpenzwiebeln im Garten zu verscharren, was innere Ruhe bringt, zumindest so lange, bis man dabei einem stark übergewichtig wirkenden Igel begegnet, der hier noch schnaufend herumtapst. Dem ruft man „Jetzt aber ab ins Bett!“ hinterher, weil der doch schon längst im Winterschlaf sein sollte.

Und klaubt ihn nur ganz knapp nicht auf, um ihn zum nächsten Laubhaufen zu tragen, weil einem gerade noch rechtzeitig einfällt, dass es nicht richtig wäre, ein unschuldiges Wildtier derart zu verstören, nur weil man für die Menschen, um die man bangt, gerade nichts wirklich Sinnvolles tun kann.



Geduld, Geduld. Wird schon wieder besser werden. Inzwischen träumt der Igel sicher schon, und darum, dass er erst in ein paar Monaten wieder aufwacht, wenn alles neu und frisch und heller ist, beneide ich ihn grad ein bisschen.